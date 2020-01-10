Цукерберг озвучив головні тренди нового десятиліття

Засновник Facebook Марк Цукерберг передбачив зміни, які, на його думку, чекають на світ у прийдешньому десятилітті.

Про це він написав у своїй сторінці у соцмережі, інформує БІЗНЕС.

Цукерберг пояснив, що раніше щороку ставив перед собою особисту мету, проте цього разу вирішив дивитися ширше і спрогнозувати, як світ глобально зміниться до 2030 року. Він перерахував п'ять трансформацій суспільства, які здалися йому важливими.

Серед головних трендів засновник соцмережі назвав зміну поколінь і прихід до влади молоді, яка зможе впливати на вирішення важливих проблем, таких як зміна клімату, вартість освіти та охорони здоров'я.

Бізнесмен також пророкує появу нової соціальної платформи, в центрі якої будуть невеликі спільноти, де люди зможуть спілкуватися ближче. "Серед мільярдів людей все важче знайти свою унікальну роль в суспільстві. Протягом наступного десятиліття, деякі з найбільш важливих соціальних інфраструктур допоможуть нам реконструювати всі види невеликих спільнот, щоб повернути нам відчуття близькості", — пише Цукерберг.

Він переконаний, що продукти Facebook будуть допомагати малому бізнесу отримати доступ до технологій, які раніше були тільки у великих компаній. "Якщо ми можемо зробити так, щоб кожен міг продавати товари через Instagram, підтримувати покупців через месенджер або переводити гроші швидко і дешево через WhatsApp, ми створимо в світі більше можливостей", — вважає СЕО Facebook.

Крім того, Цукерберг впевнений, що в новому десятилітті смартфон залишиться головним гаджетом, однак очікує появи окулярів доповненої реальності (AR-окулярів), які повинні "заново визначити наші відносини з технологіями".

Також глава компанії очікує, що в майбутньому повинні змінитися способи управління цифровими спільнотами. За його словами, уряди можуть допомагати приватним компаніям встановлювати демократичні правила щодо контенту і приватності. Однак, на його думку, компанії мають надавати способи самостійного управління.

Нагадаємо, у березні 2019 року Марк Цукерберг повідомив, що одним із фокусів Facebook у найближчому майбутньому стане питання приватності користувачів.