"Укрспирт" збільшив обсяги реалізації спирту (ІНФОГРАФІКА)

ДП "Укрспирт" збільшує реалізацію спирту в січні 2020 року майже на 185 тис. декалітрів порівняно з січнем минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ДП “Укрспирт”, інформує БІЗНЕС.

"У січні 2020 року ДП "Укрспирт" офіційно реалізує 440, 60 тис. декалітрів спирту. При цьому за аналогічний період минулого року було реалізовано лише 255, 17 тис. декалітрів. Це — результат боротьби з виробництвом контрафактного спирту в Україні", – йдеться у повідомленні.

Загалом у січні 2020 року працюватимуть 10 заводів "Укрспирту", тоді як торік у січні працювали лише сім заводів.

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Т.в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун зазначив, що обсяги зросли не тому, що більше стали виробляти чи споживати алкоголю в країні, а завдяки ефективній боротьбі з тіньовим обігом спирту.

"Держава зосередила увагу на ліквідації усіх можливих схем виробництва контрафактного спирту, які раніше існували на заводах підприємства. Ми уважно стежимо за собівартістю спирту та правильною закупкою сировини. І якщо бачимо будь-які порушення, то відразу міняємо керівників заводів. І це вже дає свої результати", — прокоментував Блескун.

Згідно з наведеною у інфографікою, у листопаді та грудні 2019 року на шести спиртових заводах було встановлено камери з онлайн-трансляцією, замінено 6 неефективних керівників заводів; також дає позитивні результати постійна співпраця з правоохоронними органами та податковою.

За словами Блескуна, наразі підприємство готують до передачі Фонду державного майна України для проведення передприватизаційних заходів.

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