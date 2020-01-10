Нацбанк не очікує істотного падіння гривні в 2020 році

Голова Національного банку України Яків Смолій не бачить підстав для суттєвого зниження курсу гривні щодо іноземних валют у 2020 році.

Про це він заявив у інтерв`ю проєкту "KRYM – критичне мислення", інформує БІЗНЕС.

За його словами, пропозиція валюти в кінці минулого року була великою, що вплинуло на її здешевлення. Смолій пояснив, що зміцнення гривні було пов'язано з надходженням інвестицій у боргові цінні папери, а Нацбанк викупив надлишкових майже 8 млрд.

"Говорити, що курс зміцнюється тільки через інвестиції в ОВДП не зовсім правильно. У першому кварталі 2019 року ми викупили з ринку 600 млн доларів із ринку, у другому – 700 млн доларів, у третьому – 2,5 млрд доларів, а у четвертому – майже 4 млрд доларів. Обсяг інвестицій у державні папери становить трохи більше 4 млрд доларів, а НБУ викупив майже 8 млрд доларів. Пропозиція валюти на ринку була великою. Говорити про те, чи буде істотне ослаблення гривні в майбутні періоди, мабуть, не потрібно", – заявив голова НБУ.

Нагадаємо, за даними НБУ, за 2019 рік офіційний курс гривні до долара підвищився на 16,9% з 27,69 грн до 23,68 грн за долар. Найвищий курс гривні до долара було зафіксовано 26 грудня – 23,25 гривні. Найнижчий – 28,27 гривні 11 січня.