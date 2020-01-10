В Україні перейшли на рахунки IBAN для зарахування податків і зборів

З 1 січня 2020 року Державна казначейська служба України перейшла на нові рахунки IBAN для зарахування податків і зборів у державний і місцеві бюджети тощо.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Держказначейство.
"Рахунки, які були відкриті за Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119 з 1 січня 2020 року закриті", – наголосили у казначействі.
Повідомляється, що протягом трьох операційних днів 2020 року платники податків спрямували 271,7 тис. платіжних транзакцій на недіючі рахунки. Ці гроші повертаються в банки, через які здійснювалася оплата, як "нез'ясовані надходження".
Держказначейство нагадує, що реквізити нових рахунків розміщені на веб-порталі Казначейства та на сайтах управлінь казначейства в областях і Києві.
Нагадаємо:
- З 5 серпня 2019 року Нацбанк України запровадив міжнародний номер банківського рахунку IBAN (складається з 29 літерно-цифрових символів) для всіх юридичних та фізичних осіб України. Діючі номери рахунків змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту. Вже з 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземній валюті.
- 1 листопада Нацбанк повідомив, що всі банки України завершили перехід на використання рахунків IBAN.