Боротьба із "секонд-хендом": Мінсоцполітики скасувало гумдопомогу для 79 організацій

Міністерство соціальної політики виключило з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій, їх підозрюють у реалізації гумдопомоги.
Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує БІЗНЕС.
"Це рішення було прийнято на підставі рекомендацій Робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики, оскільки зазначені отримувачі в порушення ст.11 Закону України "Про гуманітарну допомогу" не подали звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги", – зазначив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.
За словами Коваля, неподання цих звітів може свідчити, що вантажі не дійшли до кінцевих отримувачів, а могли бути спрямовані на отримання прибутку зазначеними організаціями (за інформацією міністерства, речі із вантажів "гуманітарної допомоги" інколи продаються в магазинах та бутіках – замість того, щоб їх безкоштовно роздавали людям).
Загалом в Україні в Єдиному державному реєстрі до сьогоднішнього дня було 1416 організацій-отримувачів гуманітарної допомоги.
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"Ми будемо ретельно слідкувати за їхньої діяльністю у правовому полі під час надання вантажам статусу "гуманітарної допомоги". Тому що час "схем на гуманітарці" пройшов. Гуманітарна допомога – це вантажі, які українці повинні отримувати безкоштовно", – резюмував Олег Коваль.
Нагадаємо, у Державній митній службі (ДМС) планують створити електронний реєстр одержувачів і відправників гуманітарної допомоги.