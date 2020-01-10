Смолій назвав головну умову для залучення інвестицій

Голова Національного банку України Яків Смолій вважає завершення судової рефрми одиним із головних факторів залучення інвестицій в країну.
Про це він заявив у інтерв`ю проєкту "KRYM – критичне мислення", інформує БІЗНЕС.
"Вагомим кроком [для залучення інвестицій] – це все-таки закінчення судової реформи. У нас, на жаль, суди первинних інстанцій сьогодні ще не перереформовані, не проведена атестація суддів і не завжди рішення судів первинних інстанцій є такими, що відповідають законодавству. Для інвесторів це дуже важливо", – сказав Смолій.
Водночас він нагадав, що в Україні вже немає обмежень для виведення дивідентів для інвесторів; розширено діапазон поверення валютної виручки для експортерів; відсутні обмеження з обов`язкового продажу валюти для тих, хто займається зовнішньо-економічною діяльністю тощо.
Нагадаємо:
- 15 жовтня 2019 року ЄБА, Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців закликали президента провести публічну дискусію щодо законопроєкту №1008 про судову реформу.
- 16 жовтня Верховна Рада ухвалила закон №1008 у другому читанні. Документом вносяться зміни до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя". Він, зокрема, передбачає скорочення складу Верховного суду з 200 до 100 суддів, запровадження нового порядку формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення при Вищій раді правосуддя комісії доброчесності та етики.
- Бізнес закликав президента ветувати закон про судову реформу.