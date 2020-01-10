Смолій назвав головну умову для залучення інвестицій

Про це він заявив у інтерв`ю проєкту "KRYM – критичне мислення", інформує БІЗНЕС.

"Вагомим кроком [для залучення інвестицій] – це все-таки закінчення судової реформи. У нас, на жаль, суди первинних інстанцій сьогодні ще не перереформовані, не проведена атестація суддів і не завжди рішення судів первинних інстанцій є такими, що відповідають законодавству. Для інвесторів це дуже важливо", – сказав Смолій.

Водночас він нагадав, що в Україні вже немає обмежень для виведення дивідентів для інвесторів; розширено діапазон поверення валютної виручки для експортерів; відсутні обмеження з обов`язкового продажу валюти для тих, хто займається зовнішньо-економічною діяльністю тощо.

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