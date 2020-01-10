НБУ дозволить обмін валют онлайн у всіх фінустановах

Обсяги купівлі та продажу валюти онлайн фізичними особами у 2019 році були майже рівними – по $1 млрд.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), інформує БІЗНЕС.

У НБУ зазначають, що скасування обмеження на купівлю валюти онлайн для фізосіб не привело до тиску на валютний ринок – майже 7% операцій готівкового ринку просто перейшли на платформи онлайн-банкінгу.

"Національний банк продовжуватиме валютну лібералізацію надалі. Зокрема, після імплементації закону про спліт Національний банк дозволить продавати валюту онлайн не лише банкам, а й небанківським фінансовим установам, які перейдуть під нагляд НБУ з середини 2020 року", – повідомили в регуляторі.

Нагадаємо, 7 лютого 2019 року набув чинності закон "Про валюту і валютні операції", який передбачає введення в дію понад 20 послаблень на валютному ринку. Зокрема, дозволено онлайн-купівлю іноземної валюти фізичними особами. Водночас перерахування коштів в інвалюті між фізичними особами (окрім родичів), як і раніше, залишиться під забороною.

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