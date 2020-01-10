Нацбанк допускає зниження облікової ставки до 8%

Національний банк України (НБУ) в рамках пом'якшення монетарної політики допускає подальше зниження облікової ставки у 2020 році до 8%.
Про це повідомив глава Нацбанку Яків Смолій, інформує БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку регулятора.
"У 2020 році, якщо макроекономічна ситуація кардинально не зміниться, облікова ставка може становити 8%. До такого рівня ми її раніше планували знизити у 2021 році. Але зараз бачимо передумови до більш швидкого пом’якшення монетарної політики. Тому бізнес може очікувати ставки за кредитами на рівні 10-12% річних у гривні", — сказав Смолій.
Нагадаємо:
- 12 грудня 2019 року Нацбанк ухвалив рішення знизити облікову ставку до 13,5%. Загалом з початку 2018 року НБУ п’ять разів підвищував облікову ставку. З грудня 2018 року ключовий показник монетарного регулювання Нацбанк залишав на рівні 18%.
- 18 грудня Нацбанк заявив, що знижуватиме облікову ставку за умови низького інфляційного тиску.
- Бізнесмен Гарік Корогодський та інвестиційний банкір, власник Concorde Capital Ігор Мазепа вирішили укласти парі щодо облікової ставки НБУ.