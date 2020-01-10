Нацбанк допускає зниження облікової ставки до 8%

Національний банк України (НБУ) в рамках пом'якшення монетарної політики допускає подальше зниження облікової ставки у 2020 році до 8%.

Про це повідомив глава Нацбанку Яків Смолій, інформує БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку регулятора.

"У 2020 році, якщо макроекономічна ситуація кардинально не зміниться, облікова ставка може становити 8%. До такого рівня ми її раніше планували знизити у 2021 році. Але зараз бачимо передумови до більш швидкого пом’якшення монетарної політики. Тому бізнес може очікувати ставки за кредитами на рівні 10-12% річних у гривні", — сказав Смолій.

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