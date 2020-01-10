Рада спробує скасувати тютюнову "маржу Холодова"

Наступного тижня Верховна Рада планує розглянути проєкт постанови про скасування результатів голосування щодо законопроєкту №1049, який містить скандальну поправку №8 або так звану "маржу Холодова".
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням "РБК-Україна".
Автором ініціативи про скасування "маржі Холодова" є народний депутат Олексій Гончаренко.
Зазначимо, що президент досі не підписав закон №1049 через порушення, які допустили депутати при внесенні поправок до документу.
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Поправка №8 стала відомою як "маржа Холодова" саме завдяки заступнику голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрію Холодову, якому ЗМІ приписують авторство поправки.
Нагадаємо:
- 3 жовтня 2019 року Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики поспішно підтримав внесену до законопроєкту №1049 поправку №8, яка не пов’язана із темою документу і фактично позбавляє підприємства тютюнової галузі права самостійно визначати ціни на тютюнові вироби, а також вводить примусовий порядок розподілу доходів від реалізації тютюнових виробів між учасниками ринку.
- 4 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1049 у другому читанні та в цілому.
- 4 жовтня Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом вилучити із законопроєкту №1049 "тютюнову" правку. Також з відповідним зверненням до президента звернулася ЄБА.
- 9 жовтня керівники асоціації Укртютюн, компаній Філіп Морріс Україна, British American Tobacco Україна, Japan Tobacco International Україна, Imperial Tobacco в Україні заявили про можливість скорочення виробництва та подальшого закриття фабрик в Україні через ухвалення Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торговельної націнки на їхні товари.
- 23 жовтня Кабінет міністів під час зустрічі з тютюновими компаніями підтримав скасування норми про регулювання цін на тютюновому ринку.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив з найбільшими тютюновими компаніями скандальну поправку. Вже згодом тютюновиробники заявили про відновлення виробництва.
- 12 грудня уряд підписав меморандум з тютюновиробниками, в якому закріплені правила чесної гри.