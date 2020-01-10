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Рада спробує скасувати тютюнову "маржу Холодова"

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Наступного тижня Верховна Рада планує розглянути проєкт постанови про скасування результатів голосування щодо законопроєкту №1049, який містить скандальну поправку №8 або так звану "маржу Холодова".

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням "РБК-Україна".

Автором ініціативи про скасування "маржі Холодова" є народний депутат Олексій Гончаренко.

Зазначимо, що президент досі не підписав закон №1049 через порушення, які допустили депутати при внесенні поправок до документу.

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Поправка №8 стала відомою як "маржа Холодова" саме завдяки заступнику голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрію Холодову, якому ЗМІ приписують авторство поправки.

 Нагадаємо:

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