Виробники звернулися до Милованова з пропозиціями щодо розвитку промвиробництва

Громадська спілка "Українська асоціація виробників електротехніки" звернулася до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофія Милованова з пропозиціями щодо розвитку промислового виробництва.

Відповідний текст звернення є в розпорядженні БІЗНЕСу.

Виробники наглошують, що наразі в Україні з червня 2019 року відбувається падіння промислового виробництва, зокрема в листопаді порівняно з аналогічним періодом минулого року спад становить 7,5%, тож галузь потребує державної підтримки.

"У порядку обговорення із галузевими асоціаціями напрямків державної підтримки у 2020 році направляємо Вам пропозиції щодо державної підтримки в 2020 році виробничих підприємств електротехнічної галузі що призведуть до зростання доданої вартості та сприятимуть створенню нових робочих місць", – йдеться у зверненні.

Зокрема, виробники пропонують впровадити п'ятирічну програму компенсації відсоткових ставок по кредитам на купівлю всього обладнання – для нових заводів що вводяться в експлуатацію з 1 січня 2020 року та для діючих виробничих підприємств, що купують обладнання з метою модернізації виробничого процесу починаючи з 2020 року.

Сума банківської компенсації не повинна бути більше:

– 10 млн грн на одне підприємство в рік,

– 50 тис. грн в рік на кожного працюючого співробітника,

– 70% від загальної річної суми виплачених банку відсотків за придбане обладнання.

Сума фінансування – 2,5 млрд грн.

У ГС "Українська асоціація виробників електротехніки" переконані, що на тлі невиправдано високих ставок за банківськими кредитами промисловість занепадає. "Обладнання більшості виробництв потребує модернізації. Виробникам важко конкурувати на світовому ринку з іноземними виробниками, які мають дешеві кредити та державну підтримку, тож запровадження даної програми – питання виживання більшості підприємств. У країнах ЄС компенсація досягає 70% від вартості самого обладнання", – наголошують виробники.

Також виробники пропонують запровадження нульової ставки ПДВ на обладнання, що не виробляється в Україні, та нульової ставки мита на комплектуючі за тієї ж умови. Сума фінансування – 150 млн грн.

"Підтримка даної пропозиції суттєво покращить нинішнє становище виробничих підприємств, сприятиме відкриттю нових підприємств з виробництва обладнання та комплектуючих , створенню виробничих кластерів", – наголошується у зверенні.

Ще однією пропозицією є спрощення процедури введення антидемпінгового мита на готову продукцію що виробляється в Україні відповідно до СОТ. "Підтримка даної пропозиції сприятиме наповненню бюджету, суттєво покращить нинішнє становище виробничих підприємств та призведе до їхнього розквіту в майбутньому. Не потребує фінансування, потребує політичної волі. Наповнення бюджету, підтримка національного виробника, збільшення потужностей виробництва товарів", – зазначають виробники.

Також вони переконані, що необхідно зобов’язати Держпродспоживслужбу не допускати в обіг товари, що не відповідають національним вимогам щодо якості.

Виробники пропонують прийняти постанову про допуск на торги Prozorro тільки платників ПДВ. "Прийняття цієї постанови зрівняє умови тендерів, збільшить наповнення бюджету, сприятиме короченню контрабанди і тіньової економіки, створенню нових робочих місць", – відзначають в Асоціації.

Крім того, виробники наполягають на ухваленні законопроєкту відповідного Євродирективи N 32011L0007 про обмеження відстрочок платежу до 60 днів для мережевих магазинів.



Вони переконані, що прийняття законопроєкту призведе до зростання вітчизняного виробництва (так як на відміну від західних виробників у нас немає довгих і дешевих кредитів) і головне зменшить ціни для споживачів, оскільки всі постачальники закладають в ціну інфляцію, кредитні високі процентні ставки в довгі відстрочки платежу і товар під реалізацію.

"Прийняття та імплементація даних пропозицій дозволить суттєво покращити соціально-економічну ситуацію в цілому", – резюмували в Асоціації.