Україна потрапила до списку країн-порушниць права інтелектуальної власності

Україна опинилася в списку країн, які мають проблеми з інтелектуальною власністю та завдають цим шкоду економічним інтересам Євросоюзу.

Такі дані опубліковані в річній доповіді Єврокомісії щодо захисту прав інтелектуальної власності у третіх країнах, передає БІЗНЕС.

За кількістю порушень та їхніми наслідками Україна поступається лише Китаю, який посідає першу позицію.

"Індія, Індонезія, Росія, Туреччина і Україна залишаються країнами 2-го пріоритету. У цих країнах виявили серйозні системні проблеми у сфері захисту та дотримання прав інтелектуальної власності, що спричиняє суттєву шкоду для бізнесу Євросоюзу. У порівнянні з попередньою доповіддю, ці країни не мали прогресу, або продемонстрували лише обмежений прогрес у вирішенні цих занепокоєнь", — зазначили в ЄС.

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Крім того, в доповіді зазначається, що в Україні є проблеми з законодавчим захистом інтелектуального права, механізмами реєстрації торговельних марок, а також транзитом контрафактної та піратської продукції на ринки Євросоюзу.

При цьому в Єврокомісії відзначили ухвалення Верховною Радою закону №2415 про організації з колективного менеджменту (Закон України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав") у травні 2018 року.