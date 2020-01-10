В Україні запрацювала спрощена модель оцінки об'єктів нерухомості

В Україні скасовано необхідність сплати коштів за формування довідок і звітів про оцінку об'єктів нерухомості на користь приватних електронних майданчиків.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Офіс великих платників податків Державної податкової служби.

Відповідні зміни передбачені законом України № 354-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна", який набрав чинності 27 грудня 2019 року, крім п. 2 - 5 розділу I.

"Запроваджується нова, спрощена модель оцінки об'єктів нерухомості, відповідно до якої будь-яка особа може отримати довідку про автоматичну оцінку об'єкта нерухомого майна та на її підставі укласти угоду. У разі незгоди з вартістю об'єкта нерухомого майна, визначеною модулем автоматично, особа має право звернутися до суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) й провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі даних звітів про оцінку", — пояснили в Офісі.

Законом також передбачено відключення авторизованих електронних майданчиків від Єдиної бази даних звітів про оцінку. Суб'єкти оціночної діяльності (оцінювачі) та нотаріуси отримають прямий, безперешкодний та безкоштовний доступ до цієї бази. "Відтепер інформація з Єдиної бази звітів про оцінку є відкритою. Всі дані про об'єкт нерухомості та його вартість автоматично оприлюднюватимуться в режимі відкритого, прямого неавторизованого доступу з можливістю завантаження (крім відомостей, що становлять персональні дані замовника звіту та/або власника майна)", — зазначили в Офісі великих платників податків.

Наголошується, що доступ, внесення, перевірка інформації з Єдиної електронної бази здійснюється безоплатно, як і формування електронних довідок про очікувану вартість об'єкта нерухомості.

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №2047-д, який передбачає ліквідацію посередницьких електронних майданчиків з оцінки нерухомості, відомих як "майданчики Яценка".