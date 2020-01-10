Корогодський залишає операційне управління ТРЦ Dream Town

Про це у Facebook повідомив бізнесмен, співвласник ТРЦ Гарік Корогодський, інформує БІЗНЕС.

"Ми затіяли кардинальні зміни, вас чекає новий Дрім. Ввели нову посаду — керуючий директор, на неї заступив Роман Ємець. Упевнений, Роман відмінно впорається, за всіма питаннями тепер до нього. Акціонери відходять від операційного управління, наша з Сашком (Меламудом) справа — радувати вас новими виставами і книгами", — написав Корогодський.

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У компентарі RAU він уточнив, що залишається гендиректором. За словами бізнесмена, Роман Ємець — не нова людина у ритейлі. Він має 15-річний досвід роботи в сфері комерційної нерухомості, зокрема в ТРЦ.

Ємець створював реконцепт торгового центру "Пасаж", головної туристичної вулиці Одеси, очолював одеський ТРЦ Riviera, де за його керівництва вдалося досягти рекордної відвідуваності. Також він був директором ТРЦ "Аладдін" у Києві, керував проєктами девелоперської компанії Immochan Ukraine (входить у французьку групу Auchan), працював у міжнародній консалтинговій компанії JLL.

До призначення на посаду керуючого директора Dream Town топ-менеджер працював директором з управління активами групи Vertex United, до якої належать, зокрема, готелі "Брістоль", "Лондонська" в Одесі та "Президент-Готель" у Києві.

"Dream Town є одним з найкреативніших та найбільш незвичайних ТРЦ не лише в нашій країні. Мені неймовірно пощастило долучитися до реновації цього проєкту. Мені буде приємно продовжити справу акціонерів, які стояли біля витоків ринку ТРЦ в країні, тож я дякую їм за довіру", – прокоментував своє призначення Ємець.

Нагадаємо, навесні 2019 року співвласники ТРЦ Dream Town оголосили про початок масштабної реновації та ребредингу торгово-розважального центру. Ребрендингом займається Banda — провідна креативна агенція України. За реконцепцію відповідають міжнародні консультанти. Відтоді у ТРЦ вже відбулась значна частина змін. Зокрема, змінено пул орендарів.