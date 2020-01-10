В Україні скоро можуть з’явитися перші станції зарядки Tesla Supercharger

Перші станції швидкої зарядки електрокарів Tesla Supercharger мають з'явитися в Україні вже в першому кварталі 2020 року.
Про це у Facebook повідомив засновник Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давида, інформує БІЗНЕС.
"Я знаю де точно в Україні буде стояти перший Tesla Supercharger і другий, і (сюрприз) — третій. І навіть знаю точну дату відкриття першого. Але сказати не можу", — написав він. Згодом у коментарі до допису Шимона-Давида уточнив, що йдеться про перший квартал цього року.
Водночас він зазначив, що відкриття представництва Tesla в Україні поки не планується.
Нагадаємо:
- У кінці червня 2019 року українські власники електрокарів Tesla звернулися до глави компанії-виробника Ілона Маска встановити зарядні станції SuperChargers в Україні. На це прохання Маск відпові ствердно. Тоді йшлося про відкриття двох станцій: одну планували відкрити на трасі М06 Київ—Чоп, другу — на об'їзній дорозі Житомира.
- Tesla у 2019 році поставила дилерам 367,5 тис. електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тис. Це одразу позначилося на біржовій вартості акцій Tesla. Як результат, станом на 9 січня 2020 року акції американського виробника електромобілів коштували дорожче, ніж акції Ford і General Motors разом узяті.