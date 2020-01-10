В Україні скоро можуть з’явитися перші станції зарядки Tesla Supercharger

Перші станції швидкої зарядки електрокарів Tesla Supercharger мають з'явитися в Україні вже в першому кварталі 2020 року.

Про це у Facebook повідомив засновник Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давида, інформує БІЗНЕС.

"Я знаю де точно в Україні буде стояти перший Tesla Supercharger і другий, і (сюрприз) — третій. І навіть знаю точну дату відкриття першого. Але сказати не можу", — написав він. Згодом у коментарі до допису Шимона-Давида уточнив, що йдеться про перший квартал цього року.

Водночас він зазначив, що відкриття представництва Tesla в Україні поки не планується.

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