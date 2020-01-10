Нацбанк уточнив перелік операцій, які звільняються від ПДВ

З 10 січня 2020 року податком на додану вартість (ПДВ) не обкладаються розрахунково-касові операції банків, пов'язані з обміном валют, металів, видачею документів.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Національного банку України (НБУ).
Зокрема, податком на додану вартість (ПДВ) не обкладатимуться операції, пов'язані з відкриттям (закриттям) рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах, банківських металах; документарним оформленням або підтвердженням розрахунків клієнтів; проведенням розрахунків і касовим обслуговуванням клієнтів.
Підставою для уточнення переліку операцій стали введені в 2019 році зміни у валютному законодавстві, а також в нормативно-правових актах НБУ.
Нагадаємо:
- З червня 2019 року Нацбанк посилив нагляд за готівковими розрахунками і касовими операціями в банках.
- 1 вересня 2019 року НБУ оптимізував порядок касових операцій банків і організацію роботи з готівкою в національній та іноземній валютах.