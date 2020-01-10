Торік інфляція в Україні сповільнилася до 4,1%

Зростання споживчих цін в Україні у 2019 році уповільнилося до 4,1% порівняно з 9,8% у 2018 році.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на дані Державнрї служби статистики України.

За даними статистики, показники зростання інфляції минулих років становили в 2017 році — 13,7%, 2016 року — 12,4%, 2015 року — 43,3%.

У грудні 2019 року порівняно з попереднім місяцем дефляція становила 0,2%, тоді як у листопаді показник інфляції становив 0,1%, у жовтні — 0,7%.

Середньорічна інфляція у 2019 році (січень-грудень проти січня-грудня попереднього року) знизилася до 7,9% із 10,9% у 2018 році.

Базова інфляція в грудні порівняно з листопадом 2019 року становила "мінус" 0,3%, за рік у цілому — 3,9%.

Держстат також повідомляє, що за 2019 рік ціни на споживчому ринку зросли на 7,9% у порівнянні з 2018 роком. Зокрема, у грудні 2019 року проти листопада того ж року ціни зменшилися на 0,2%, а проти грудня 2018 року збільшилися на 4,1%.

Нагадаємо, за даними Держстату, у листопаді 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% у порівнянні з жовтнем, проте у річному вимірі інфляція сповільнилась до 5,1%.