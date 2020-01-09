Оприлюднено штрафи для ФОПів за порушення порядку розрахункових операцій

Державна податкова служба (ДПС) оприлюднила суми штрафів, які з 2020 року будуть застосовуватися за порушення порядку проведення розрахункових операцій.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.
Так, з 2020 року накладатимуться штрафи на ФОПів за наступні правопорушення:
- непроведення розрахункових операцій (РО);
- проведення РО на неповну суму вартості товарів (послуг);
- невидачу в паперовій або електронній формі розрахункового документа (чека).
Водночас у ДПС зазначають, що суми штрафів ростимуть поступово:
- до 19 квітня 2020 року: за перше порушення — 1 грн, за кожне наступне — 100% вартості товару, проданого з порушенням;
- з 19 квітня 2020 року до 1 жовтня 2020 року: за перше порушення — 10% вартості товару, проданого з порушенням, за кожне наступне — 50% його вартості;
- з 1 жовтня 2020 року — за перше порушення — 100% вартості товару, проданого з порушенням, за кожне наступне — 150% його вартості.
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Крім того, штрафи передбачено за низку інших порушень:
- проведення розрахунків за допомогою реєстратора розрахункових операцій (РРО), в конструкцію чи програмне забезпечення яких внесені зміни, не передбачені виробником;
- невикористання при розрахунках розрахункової книжки;
- проведення через РРО розрахунків без попереднього програмування найменування не підакцизних товарів.
"За такі порушення штрафи до 19 квітня будуть складати до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, а з 19 квітня — до 300 мінімумів", — повідомили у Податковій службі.
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- 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкти про кешбек та касові апарати у другому читанні, а президент Володимир Зеленський підписав їх.
- Підприємці протягом осені провели серію протестних акцій проти "фіскального геноциду".
- Представники українського бізнесу та влади розробили низку законодавчих змін щодо реєстрації та застосування програмних РРО.
- За даними Державної податкової служби, ФОПам не треба використовувати РРО, якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) оплачуються з рахунку на рахунок без платіжних карток — як безготівково, так і через касу банку.
- Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт №2711, який передбачає зміни у використанні РРО та зменшує відповідальність суб’єктів господарювання за порушення порядку їхнього застосування.