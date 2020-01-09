Оприлюднено штрафи для ФОПів за порушення порядку розрахункових операцій

Так, з 2020 року накладатимуться штрафи на ФОПів за наступні правопорушення:

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.

непроведення розрахункових операцій (РО);

проведення РО на неповну суму вартості товарів (послуг);

невидачу в паперовій або електронній формі розрахункового документа (чека).

Водночас у ДПС зазначають, що суми штрафів ростимуть поступово:

до 19 квітня 2020 року: за перше порушення — 1 грн, за кожне наступне — 100% вартості товару, проданого з порушенням;

з 19 квітня 2020 року до 1 жовтня 2020 року: за перше порушення — 10% вартості товару, проданого з порушенням, за кожне наступне — 50% його вартості;

з 1 жовтня 2020 року — за перше порушення — 100% вартості товару, проданого з порушенням, за кожне наступне — 150% його вартості.

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Крім того, штрафи передбачено за низку інших порушень:

проведення розрахунків за допомогою реєстратора розрахункових операцій (РРО), в конструкцію чи програмне забезпечення яких внесені зміни, не передбачені виробником;

невикористання при розрахунках розрахункової книжки;

проведення через РРО розрахунків без попереднього програмування найменування не підакцизних товарів.

"За такі порушення штрафи до 19 квітня будуть складати до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, а з 19 квітня — до 300 мінімумів", — повідомили у Податковій службі.

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