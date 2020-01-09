Авіазаборона: Українським авіакомпаніям стало невигідно літати до ОАЕ

Українські авіакомпанії МАУ та SkyUp у зв'язку з авіакатастрофою літака поблизу Тегерана змінили маршрути в ОАЕ, які стають економічно недоцільними.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Avianews.

Зазначається що, нова траса є довшою, що призводить до збільшення часу в дорозі, додаткових витрат авіаперевізників і необхідності здійснювати посадку для дозаправки. Раніше обидві авіакомпанії для польотів до міст ОАЕ літали коротшим маршрутом через територію Ірану.

"Українські авіакомпанії змінили маршрути через заборону польотів над Іраном і Іраком. Це вже призвело до збільшення тривалості рейсів і необхідності здійснювати посадки для дозаправки. Прямі польоти в ОАЕ стають економічно недоцільними", — йдеться в повідомленні.

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