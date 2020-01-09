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Авіазаборона: Українським авіакомпаніям стало невигідно літати до ОАЕ

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Українські авіакомпанії МАУ та SkyUp у зв'язку з авіакатастрофою літака поблизу Тегерана змінили маршрути в ОАЕ, які стають економічно недоцільними.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Avianews.

Зазначається що, нова траса є довшою, що призводить до збільшення часу в дорозі, додаткових витрат авіаперевізників і необхідності здійснювати посадку для дозаправки. Раніше обидві авіакомпанії для польотів до міст ОАЕ літали коротшим маршрутом через територію Ірану.

"Українські авіакомпанії змінили маршрути через заборону польотів над Іраном і Іраком. Це вже призвело до збільшення тривалості рейсів і необхідності здійснювати посадки для дозаправки. Прямі польоти в ОАЕ стають економічно недоцільними", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • Вранці 8 січня 2020 року літак МАУ Boeing 737 розбився незабаром після зльоту з аеропорту Тегерана, столиці Ірану. Літак прямував за маршрутом Тегеран — Київ. Попередньо причинами катастрофи називають технічні неполадки та пожежу в моторному відсіку. Крім того, розглядається версія теракту. За даними МАУ, на борту літака перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. У зв`язку з авіакатастрофою українська авіакомпанія вирішила призупинити рейси до Ірану.
  • 9 січня вступило в дію рішення Державіаслужби України про заборону польотів над Іраком та Іраном для всіх літаків з українською реєстрацією у зв'язку з катастрофою літака МАУ. Відповідне рішення ухвалили й світові авіакомпанії. 
ОАЕ МАУ авіакатастрофа