Світовий банк покращив прогноз зростання української економіки

Згідно з новим прогнозом Світового банку, економіка України у 2020 році зросте на 3,7%.

Про це свідчить звіт СБ, інформує БІЗНЕС.

Згідно з прогнозом, зростання ВВП України у 2020 році прискориться до 3,7%, що на 0,3% більше, ніж прогнозувалося раніше.

Також Світовий банк прогнозує, що у 2021 році, як і у 2022 економіка України зростатиме на рівні 4,2%.

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Крім того, темпи зростання ВВП України у 2021 році в оновленому прогнозі також вищі, ніж це прогнозувалося Світовим банком у червні минулого року (+0,4%).

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