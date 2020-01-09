Єгипет закупив 60 тис. тонн української пшениці

Єгипет закупив на тендері 300 тис. тонн пшениці, з них 60 тис. тонн зерна з України.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на УкрАгроКонсалт.

"На тендері 8 січня 2020 года Єгипет закупив 300 тис. тонн пшениці походженням з України, Румунії та Росії з поставкою з 18 по 29 лютого 2020 року. Середня ціна закупівлі становила $245,71 за тонну CFR (з доставкою). На попередньому тендері середня ціна закупівлі становила $238,19 за тоннe", – йдеться в повідомленні.

У рамках тендеру компанією Louis Dreyfus Company було закуплено 60 тис. тонн української пшениці за ціною $245,93 за тонну з доставкою.

Нагадаємо, аграріям рекомендують притримати зернові через ірано-американський конфлікт.