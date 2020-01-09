Колишній глава Nissan пояснив втечу з Японії

Колишній гендиректор стратегічного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон розкритикував японське правосуддя і назвав себе заручником країни, якій служив багато років.

Про це Гон заявив на пресконференції в Бейруті, інформує БІЗНЕС із посиланням на Deutsche Welle.

"Потрібно було або померти в Японії, або вибиратися. Я відчував себе заручником в країні, якій я служив 17 років", – прокоментував своє рішення Гон.

За його словами, він не намагався втекти від правосуддя. "Я переховувався від беззаконня і політичного переслідування. Я зіткнувся з системою, в якій 99,4% судових справ закінчуються обвинувальним вироком", – сказав Гон.

Він наголосив, що на нього чинили тиск в Японії, допитуючи без адвоката, а умови ув'язнення він назвав нелюдськими.

Ексвласник Nissan довго перебував в одиночній камері, а контакти з його сім'єю були значно обмежені. Сам процес Гон вважає політично мотивованим і стверджує, що "змова" проти нього була організованою з метою перешкодити подальшому зближенню Nissan і Renault.

У свою чергу, міністр юстиції Японії Масако Марі заявила, що висловлювання Гона не можуть виправдати його поведінку, а нелегальний виїзд з Японії не може бути прощений за будь-якої судової системи.

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