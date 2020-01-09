Mercedes-Benz відкликає з ринку США 745 тис. авто через дефект

Автовиробник Mercedes-Benz, що входить до складу німецького концерну Daimler AG, з 14 лютого 2020 року відкликає з ринку США близько 745 тис. автомобілів через небезпечний дефект.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Відкликаються автомобілі різних моделей класів C, CLK, CLS і E, які були випущені в період 2001-2011 років.

Причиною відкликання є те, що з'єднання між скляною панеллю і рамою зсувного даху може ослабнути. В результаті панель може мимовільно від'єднуватися, що становитиме загрозу не тільки для пасажирів, але й машин, що їдуь позаду.

Нагадаємо, у грудня 2019 року компанія Mercedes-Benz USA продала 30 тис. легковиків (на 5,4% менше, ніж за той же місяць 2018 року) та майже 5 тис. вантажних машин (на 21,1% більше).

У 2019 році загальні продажі склали 357,7 тисяч авто, що на 1% вище показника роком раніше.