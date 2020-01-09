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Із Китаю до ЄС пройшов перший контейнерний поїзд через Україну

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Перший контейнерний поїзд маршрутом з китайського міста Сіань до польського Славкува проїхав транзитом через Україну, шлях потяга становив майже 40 годин.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Вперше поїзд їхав широкою колією LHS без перевантаження на кордоні. Зустрічали його колеги у польському Славкуві. Широка колія, яка експлуатується на УЗ, найбільш протяжна на заході. Окрім цього, ми маємо ряд безперечних плюсів для таких маршрутів і їх розвитку в майбутньому: УЗ може бути частиною сухопутного маршруту, морського та маршруту ТМТМ", – пише Кравцов.

Водночас очільник УЗ наголошує, що обсяг транзитних перевезень через Україну падає.

"З 2008 року щороку обсяг транзитних перевезень Україною падає. Транзит з Китаю до країн ЄС має ряд штучних перепон з політичним забарвленням. Це питання не бізнесу, а геополітики. Але зі свого боку УЗ – максимально надійний партнер для транзиту. Бо пропонуємо альтернативні і вигідні маршрути", – наголосив Кравцов.

Нагадаємо, 31 грудня глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що вирішив піти з посту в зв'язку з переходом на роботу в публічному державному секторі.

Китай Укрзалізниця транзит ЄС