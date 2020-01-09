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Главу правління "ПриватБанку" і наглядову раду хочуть звільнити через суд

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23 грудня Печерський райсуд Києва відкрив провадження за позовом первинної профспілкової організації співробітників "Приватбанку" до цього ж банку про "оскарження бездіяльності наглядової ради" та про зобов’язання звільнити голову правління Петра Крумханзла.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Finbalance.

Повідомляється, що 25 листопада 2019 року Печерський райсуд Києва відкрив провадження в справі №757/60654/19-ц за позовом первинної профспілкової організації співробітників "ПриватБанку" до всіх дев’яти членів наглядової ради "ПриватБанку" про визнання трудових контрактів недійсними.

Згідно з даними держреєстру, Первинна профспілкова організація співробітників акціонерного товариства комерційного банку ПриватБанк була зареєстровано 19 червня 2019 року в Дніпрі. Її директором значиться Максим Вячеславович Шевченко.

Нагадаємо, колишні топменеджери "ПриватБанку" оскаржують його націоналізацію.

Приватбанк суд Петро Крумханзала