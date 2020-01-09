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Бізнес-омбудсмен назвав загрозу для українського бізнесу

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Колишній мер Варшави, бізнес-омбудсмен України Марчін Свєнчіцький вражений величезними масштабами рейдерства в країні.

Про це він заявив у інтерв'ю "РБК-Україна", інформує БІЗНЕС.

"Якщо говорити про Україну, то вражають величезні масштаби рейдерства. Це загроза для всіх бізнесменів. Але у той же час є певна політична воля змінити ситуацію. Наприклад, часто наш офіс може критично ставитися до дій податкової або митної служб, інспекцій різного типу. Це важливо оцінювати об'єктивно, тому що від вчинків чиновників може страждати бізнес", — сказав Свєнчіцький. Водночас він бачить позитив у тому, що керівники вказаних відомств готові співпрацювати з Радою бізнес-омбудсмена, щоб ліквідувати незаконні дії підлеглих.

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Також бізнес-омбудсмен висловив обурення тим, що навіть після повернення захопленого майна рейдери залишаються безкарними. "Ніяких кримінальних справ не заводиться. Цього я не можу зрозуміти...Мені здається, взагалі ніякої толерантності не можна виявляти до рейдерів, які підробляють документи, відбирають нерухомість та майно. Боротьба з рейдерством має посилюватися, а покарання – ставати більш жорстким", — заявив Свєнчіцький.

Нагадаємо:

рейдерство Марчін Свєнчіцький