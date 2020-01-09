В Україні хочуть об'єднати та знизити податки із зарплат

В Україні можуть об'єднати єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує БІЗНЕС.

При цьому ставки об'єднаного податку можуть знизити.

"Не дивлячись на те, що я обережно відношуся до зменшення тиску на фонд оплати праці, це питання назріло, і ми готові його розглянути, запропонувавши відповідні зміни до Податкового кодексу України. В тому числі, мені здається, на часі об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізичних осіб і військового збору", — повідомив Гетманцев.

За словами Гетманцева, бізнес до такої ідеї ставиться позитивно. Він пояснив, що об'єднаний податок на зарплати можуть зробити із прогресивною ставкою: тобто чим більшими є доходи, тим більшою є ставка. Це дозволить знизити податкове навантаження на доходи людей з низькими доходами.

"Я не готовий говорити про якісь кінцеві розрахунки, кінцеві суми, але ми говоримо про те, що мінімальна ставка податку на доходи фізичних осіб — чи то єдиного цього податку — повинна становити 15%. Зараз 18%, це єдина ставка. Ми говоримо про те, що може бути помірна прогресія і з більших доходів буде сплачуватися більше податків. Відповідно загальний рівень податкового навантаження повинен бути зменшений", – додав Гетманцев.

Нагадаємо, розміри єдиного податку та ЄСВ для підприємців у 2020 році зросли через підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.