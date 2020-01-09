Індія скоро відкриє ринок для українських яблук

Незабаром Україна та Індія планують підписати торговельну угоду, яка відкриє новий ринок збуту для українських яблук.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва.
Зазнчається, що у 2018 році Україна експортувала до Індії 42 тонни яблук, тоді як загальний обсяг яблучного експорту до цієї країни склав 280 тис. тонн.
"Індуси люблять яблука маленького розміру та яскравого красного кольору", — зазначили експерти.
Нагадаємо:
- У червні 2019 року в Українській плодоовочевій асоціації заявили, що Індія затягує відкриття ринку для українського яблука.
- У грудні Україна отримала офіційну відповідь від Індії про успішне закінчення пробного терміну поставок українського яблука в цю країну.
- Згідно з офіційними даними статистики Індії, у 2019 році Україна поставила в цю країну 325 тонн яблук, що майже вдвічі більше, ніж раніше.