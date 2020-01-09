Уряд пропонує пом’якшити відповідальність ФОПів за порушення застосування РРО

Зареєстрований у Верховній Раді урядовий законопроєкт №2711 щодо змін у законодавстві про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) передбачає новації у використанні РРО та зменшує відповідальність суб’єктів господарювання за порушення порядку їхнього застосування.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт Верховної Ради.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо контролю та відповідальності суб’єктів господарювання пропонується запровадити можливість передачі фіскальних звітів з РРО в автоматичному режимі.

Окрім того, документальні перевірки додержання фізичними особами вимог законодавства будуть проводитися залежно від ступеня ризику. Перелік ризиків встановлюється центральним органом виконавчої влади.

Окрім того, скасовано штрафи у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів у разі, якщо не надруковано контрольну стрічку, а також у разі неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО через дротові або бездротові канали зв’язку в разі обов’язковості її подання.

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Також законопроектом пропонується у разі порушення законодавства застосовувати фінансові санкції, а саме п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі проведення розрахункових операцій через РРО або програмні РРО без використання режиму програмування найменування товару, який не є підакцизним, та/або послуги, ціни такого товару та обліку їх кількості.

На думку авторів законопроєкту, його ухвалення зменшить ризики застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за можливий збій у програмних РРО, які не залежать від представників бізнесу.

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