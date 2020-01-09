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Зеленський і Трамп збираються на форум у Давос

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Президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський планують взяти участь у міжнародному економічному форумі у швейцарському Давосі.

Про це свідчить список зареєстрованих від України учасників, який оприлюднила у Facebook виконавчий директор громадської організації "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк, інформує БІЗНЕС.

Також від України зареєстровані Віктор Пінчук, Вадим Новинський, представник ДТЕК Максим Тимченко, міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

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Про прибуття на форум Трампа повідомила речниця Білого дому Стефані Грішем. За її словами, цей візит за межі США стане першим для Трампа після оголошення йому імпічменту та після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

Від Росії зареєстровані 66 осіб, серед яких скандальний олігарх Олег Дерипаска.

Нагадаємо, Всесвітній економічний форум запланований у швейцарському Давосі 21-24 січня.

Володимир Зеленський Давос Дональд Трамп