Україна може за 15 років дорости до рівня Польщі — бізнес-омбудсмен

Бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький вважає, що економіка України може швидше досягти рівня Польщі, ніж це прогнозує Світовий банк.
Про це він заявив у інтерв'ю "РБК-Україна", інформує БІЗНЕС.
"В цілому, якщо в країні політична та економічна ситуація буде стабілізована, а економіка буде відкрита для співпраці з іншими країнами, то знадобиться буквально п'ятнадцять років, щоб Україна досягла рівня Польщі", — сказав Свєнчіцький.
Водночас бізнес-омбудсмен наголосив, що для прискорення економічного зростання потрібно домагатися незалежності судів, викорінення корупції та реалізації Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Він також додав, що згідно з деякими розрахунками, економічна користь повного відкриття аграрного ринку ЄС для України буде вищою, ніж вся надана допомога з боку Брюсселя.
Нагадаємо:
- Згідно з травневим прогнозом Світового банку 2019 року, за наявних темпів економічного зростання, Україні знадобиться понад 50 років, щоб досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі.
- У листопаді 2019 року Світовий банк покращив свій прогноз щодо зростання ВВП України у 2019 році з 3,4% до 3,6%.