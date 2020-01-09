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Україна може за 15 років дорости до рівня Польщі — бізнес-омбудсмен

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Бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький вважає, що економіка України може швидше досягти рівня Польщі, ніж це прогнозує Світовий банк.

Про це він заявив у інтерв'ю "РБК-Україна", інформує БІЗНЕС.

"В цілому, якщо в країні політична та економічна ситуація буде стабілізована, а економіка буде відкрита для співпраці з іншими країнами, то знадобиться буквально п'ятнадцять років, щоб Україна досягла рівня Польщі", — сказав Свєнчіцький.

Водночас бізнес-омбудсмен наголосив, що для прискорення економічного зростання потрібно домагатися незалежності судів, викорінення корупції та реалізації Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Він також додав, що згідно з деякими розрахунками, економічна користь повного відкриття аграрного ринку ЄС для України буде вищою, ніж вся надана допомога з боку Брюсселя.

Нагадаємо:

економіка бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький