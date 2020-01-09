У "Нафтогазі" відреагували на скорочення транзиту російського газу Україною

На початку 2020 року російський "Газпром" суттєво скоротив обсяги транзиту українською газотранспортною системою.
Про це на пресконференції заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує БІЗНЕС.
"На початку цього місяця обсяги транзиту значно впали, тому що і "Газпром", і "Нафтогаз", і європейські споживачі очікували, що не буде транзиту з 1 січня. І це стало приємною несподіванкою для всіх, що транзит є", — сказав Вітренко.Водночас він повідомив, що російська сторона заплатить за невиконання рішення Стокгольмського арбітражу "Не дивлячись на те, що система не була повністю завантажена, і обсяги транзиту були незначними, "Газпром" буде платити за всі обсяги, зарезервовані до того...Нарешті ми домоглися виконання Стокгольмського арбітражу — ми отримали наприкінці минулого року майже 3 мільярда доларів", — повідомив Вітренко.Загалом, за його даними, за транзитними контрактами Україна має отримати протягом наступних 5 років дії нового контракту $7,2 млрд гарантованих доходів. "Ми розраховуємо на додаткові доходи, крім цих 7,2 мільярдів доларів", — додав виконавчий директор "Нафтогазу".У свою чергу, голова "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон повідомив, що після тимчасового зниження транзиту до 35-45 млн кубометрів на добу, транзит російського газу територією України поступово виходить на заплановані обсяги в 100 млн кубометрів на добу.
"Поступово виходимо на заплановані обсяги транзиту— за 8 січня транзит перевищив 100 млн куб. м на добу. Заявки на транзит виконуються в повному обсязі", — написав він у Facebook.
Нагадаємо:
- У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позовні вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" щодо порушення контрактних зобов'язань з транзиту російського газу територією України. Суд зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" $ 4,63 млрд за недопоставку узгодженого обсягу газу для транзиту.
- 30 грудня 2019 року "Нафтогаз України" та російський "Газпром" підписали у Відні контракт на транзит газу з використанням української газотранспортної системи. Попередній 10-річний транзитний контракт між сторонами закінчився 1 січня 2020 року. Зокрема, за умовами нового контракту "Газпром" погодився до 29 грудня виплатити "Нафтогазу" $2,9 млрд, як це передбачає рішення Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року. Також з активів та майна "Газпрому" знімають арешти, сторони відмовляються від претензій в майбутньому щодо претензій у зв’язку з контрактами на постачання та транзит газу від 19 січня 2009 року.
У "Нафтогазі" відреагували на скорочення транзиту російського газу Україною
Налаштування
- Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
- Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times
- Режим читання