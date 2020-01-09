У "Нафтогазі" відреагували на скорочення транзиту російського газу Україною

"На початку цього місяця обсяги транзиту значно впали, тому що і "Газпром", і "Нафтогаз", і європейські споживачі очікували, що не буде транзиту з 1 січня. І це стало приємною несподіванкою для всіх, що транзит є", — сказав Вітренко.

Водночас він повідомив, що російська сторона заплатить за невиконання рішення Стокгольмського арбітражу "Не дивлячись на те, що система не була повністю завантажена, і обсяги транзиту були незначними, "Газпром" буде платити за всі обсяги, зарезервовані до того...Нарешті ми домоглися виконання Стокгольмського арбітражу — ми отримали наприкінці минулого року майже 3 мільярда доларів", — повідомив Вітренко.

Загалом, за його даними, за транзитними контрактами Україна має отримати протягом наступних 5 років дії нового контракту $7,2 млрд гарантованих доходів. "Ми розраховуємо на додаткові доходи, крім цих 7,2 мільярдів доларів", — додав виконавчий директор "Нафтогазу".

У свою чергу, голова "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон повідомив, що після тимчасового зниження транзиту до 35-45 млн кубометрів на добу, транзит російського газу територією України поступово виходить на заплановані обсяги в 100 млн кубометрів на добу.