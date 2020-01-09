Tesla вже коштує дорожче, ніж General Motors і Ford разом узяті

Акції американського виробника електромобілів Tesla стрімко ростуть і вже коштують дорожче, ніж акції Ford і General Motors разом узяті.

Про це у Facebook повідомив засновник Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давида, інформує БІЗНЕС .

"Tesla сьогодні стала дорожчою за Ford і GM разом взяті", — написав він.

За даними Reuters, ринкова капіталізація виробника електрокарів Tesla виросла на 5% і досягла майже $89 млрд за підсумками торгів 8 січня.

Таким чином, компанія вперше стала коштувати дорожче, ніж Ford і General Motors разом узяті. Капіталізація General Motors становить $50 млрд, а компанії Ford – $37 млрд (сумарно – $87 млрд).

Нагадаємо, Tesla у 2019 році поставила дилерам 367,5 тис. електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тис. Це одразу позначилося на біржовій вартості акцій Tesla, які на початку 2020 року підскочили до позначки $454 за акцію.