Колишні топменеджери "ПриватБанку" оскаржують його націоналізацію

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Finbalance.

З аналогічними позовами до суду в кінці грудня 2019 року звернулися й інші колишні топменеджери "ПриватБанку", які також володіли міноритарними пакетами акцій фінустанови, – експерший заступник глави правління Володимир Яценко (0,3229%), ексзаступник глави правління Тетяна Гур’єва (0,2422%), ексзаступник глави правління Людмила Шмальченко (0,1614%) тощо.

Як випливає із судових матеріалів, колишні керівники "ПриватБанку" в судовому порядку оскаржують в т.ч. операцію bail-in – примусову конвертацію їхніх депозитів у нові акції банку, які були випущені в грудні 2016 року під час націоналізації "ПриватБанку", а потім зрештою з усіма "старими" акціями банку (загалом –100%) були викуплені державою (в особі Мінфіну) за 1 грн.

У 2017-2018 роках вказані екстопи "ПриватБанку" вже зверталися з позовами до держави в Печерський райсуд Києва, однак тоді цей суд відмовився розглядати відповідні позовні заяви, в т.ч. висловивши думку, що такі спори – це компетенція судів господарської юрисдикції.

Як свідчать судові матеріали, в грудні 2019 року з позовами до "ПриватБанку" та Міністерства фінансів до Госпсуду звернулася також низка компаній, кошти яких теж потрапили під bail-in. Йдеться, зокрема, про ТОВ "Фінансова компанія "Фінілон", ТОВ "Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн", ТОВ "Партнер-Експі", ТОВ "КС Групп", ТОВ "Реватіс", ТОВ "Сонго", ТОВ "Керуючий адміністратор пенсійних фондів "Паритет", Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc тощо.

Нагадаємо: