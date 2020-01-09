Світовий банк прогнозує економічне зростання у світі на 2,5%

Світовий банк (СБ) прогнозує, що у 2020 році глобальне економічне зростання досягне 2,5% проти 2,4% у 2019 році.

Про це свідчить звіт Світового банку, інформує БІЗНЕС.

Причинами пожвавлення економічного зростання аналітики називають поступове відновлення інвестицій та торгівлі на тлі згортання торговельної війни між США та Китаєм.

Водночас вони відзначають, що зростання серед країн з розвиненою економікою буде нижчим. Загалом воно сповільниться до 1,4% на тлі низької активності в обробній промисловості. При цьому в країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються, темпи економічного зростання, за прогнозами, підвищаться в цьому році до 4,1%.

За прогнозом СБ, темпи зростання економіки США цього року сповільняться до 1,8%, що стане відображенням негативних наслідків початого раніше підвищення мит та підвищеної невизначеності. В єврозоні темпи економічного зростання впадуть з 1,1% до 1% на тлі низької активності в промисловості.

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У Китаї в 2020 році очікується подальше помірне уповільнення зростання економіки до 5,9% проти 6,1% у 2019 році.

Натомість швидше зростатимуть економіки Росії, Туреччини, Бразилії, а економіка Ірану має припинити своє падіння.

Серед головних ризиків, які впливатимуть на темпи зростання світової економіки, аналітики називають нове загострення напруженості в торгівлі і невизначеності в сфері торговельної політики; різкіший, ніж очікувалося, спад в економіці найбільших країн і фінансові потрясіння в країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються.

"Навіть якщо відновлення темпів економічного зростання в країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються, пройде відповідно до прогнозів, зростання виробництва на душу населення залишиться набагато нижче багаторічних середніх показників, так само як і рівня, необхідного для досягнення цілей скорочення масштабів бідності", — йдеться у звіті.

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