Через 30 років відновлювальна енергетика буде в 10 разів дешевша, ніж традиційна – вчені

В 2050 році щорічні суспільні витрати на традиційні джерела енергії складуть близько $76 трильйонів, тоді як на відновлювальну енергетику знадобиться лише близько $7 трильйонів.

Такі дані наводять вчені Стенфордського університету у науковій роботі "Вплив енергетичних планів "Нової зеленої угоди" на стабільність енергосистеми, витрати, робочі місця, стан здоров'я і клімат у 143 країнах", опублікованій у журналі One Earth, інформує БІЗНЕС з посиланням на UA Energy.

За даним вчених, вже у 2050 році щорічні витрати на традиційні джерела енергії складуть близько $76 трильйонів, проти $7 трильйонів на відновлювальну енергетику.

А при 100% переході на альтернативні джерела енергії загальне енергоспоживання знизиться більше, ніж на 51% вже до 2050 року.

Експерти також уточнюють, що активний розвиток "зеленої" енергетики сприяє скороченню безробіття, так як за весь процес переходу на поновлювані джерела енергії буде створено близько 29 мільйонів додаткових робочих місць.

Ще одним ключовим моментом дорожньої карти є дослідження, які показують, що 100% перехід на альтернативні джерела енергії допоможе знизити загальне енергоспоживання більш ніж на 51% вже до 2050 року. Пов'язано це з тим, що електрокари і транспорт, що працює на водневому паливі більш ефективний, ніж традиційні автомобілі.

Нова модель враховує лише використання вітрової, водної та сонячної енергії. У розрахунок не брали ядерну енергетику через складнощі уплануванні і будівництві потужностей. Так само не враховували вчені і біопаливо і "чисте вугілля", так як дані джерела приводять до високої концентрації викидів в атмосфері.

Нагадаємо, у "зелену" енергетику України торік інвестували близько 3,7 млрд євро.