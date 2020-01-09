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09
Чт., січ.
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Міжнародні резерви України рекордно зросли до $25,3 млрд

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Протягом 2019 року міжнародні золотовалютні резерви України зросли на 22% і на 1 січня 2020-го становили $25,3 млрд.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НБУ.

Такий обсяг резервів не лише перевищив останній прогноз Нацбанку ($23 млрд, згідно з Інфляційним звітом за жовтень 2019 року), а й сягнув семирічного максимуму — востаннє більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у грудні 2012 року.

"Збільшити міжнародні резерви загалом на $4,5 млрд за рік Національному банку вдалося завдяки збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку, яка зумовлювалася подальшим прискоренням економічного зростання і стійким припливом іноземного капіталу в країну. Нарощування міжнародних резервів відбулося в рік проведення подвійних виборів та здійснення пікових виплат за зовнішнім державним боргом, що є додатковим свідченням зміцнення макрофінансової стабільності в країні", – зазначає регулятор.

Нагадамо, згідно з оновленим прогнозом Нацбанку, міжнародні резерви України у найближчі роки мають зрости до $23-24 млрд.

НБУ міжнародні резерви