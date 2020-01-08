Українська "Медова біржа" запустить торговельну платформу в Європі

Онлайн-майданчик для оптового продажу, закупівлі меду та інвентарю для бджолярів "Медова біржа" планує у найближчі місяці запустити торговельну платформу в Європі.

Про це повідомив співзасновник "Медової біржі", бізнесмен з Німеччини Гаррі Ремферт, інформує БІЗНЕС з псиланням на AgroPortal.

"У найближчі три місяці ми запускаємо торговельну платформу в Європі. Це дозволить українським бджолярам знайти покупців меду в європейських країнах безпосередньо", – сказав Ремферт.

За його словами, зараз Україна експортує переважно соняшниковий мед, а ціна на нього нині низька — всього 1 євро, і підвищуватися не буде. Водночас він вважає, що Україна має хорошу перспективу для експорту меду з шавлії, липи та інших рідкісних сортів.

"Зараз українським виробникам потрібно доводити як потенційним, так і існуючим партнерам те, що їх продукт якісний. Український мед може і повинен цінується вище китайського, і це цілком досяжно з підняттям іміджу на українську продукцію", – вважає бізнесмен.

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