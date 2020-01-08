Українська "Медова біржа" запустить торговельну платформу в Європі

Онлайн-майданчик для оптового продажу, закупівлі меду та інвентарю для бджолярів "Медова біржа" планує у найближчі місяці запустити торговельну платформу в Європі.
Про це повідомив співзасновник "Медової біржі", бізнесмен з Німеччини Гаррі Ремферт, інформує БІЗНЕС з псиланням на AgroPortal.
"У найближчі три місяці ми запускаємо торговельну платформу в Європі. Це дозволить українським бджолярам знайти покупців меду в європейських країнах безпосередньо", – сказав Ремферт.
За його словами, зараз Україна експортує переважно соняшниковий мед, а ціна на нього нині низька — всього 1 євро, і підвищуватися не буде. Водночас він вважає, що Україна має хорошу перспективу для експорту меду з шавлії, липи та інших рідкісних сортів.
"Зараз українським виробникам потрібно доводити як потенційним, так і існуючим партнерам те, що їх продукт якісний. Український мед може і повинен цінується вище китайського, і це цілком досяжно з підняттям іміджу на українську продукцію", – вважає бізнесмен.
Нагадаємо:
- У серпні 2019 року в Україні запрацювала онлайн платформа "Медова біржа", яка допомагає торгувати українським бджолярам. Наразі у співтоваристві налічується 42 тис. учасників.
- За січень-вересень 2019 року Україна зменшила обсяг експорту меду до країн Євросоюзу на 11,6% — до 34,13 тис. тонн у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.