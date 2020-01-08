Саудівська Аравія і Бразилія призупинили транзит нафти Ормузькою протокою

Саудівська Аравія і Бразилія вирішили призупинили транзит нафтових танкерів через Ормузьку протоку, що з'єднує Оманську та Перську затоки.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Wall Street Journal.

Причиною такого рішення стало загострення конфлікту на Близькому Сході. "Рекомендується утриматися від транзиту через протоку Ормуз до 16:00 8 січня за саудівським часом", — йдеться в повідомленні Національної судноплавної компанії Саудівської Аравії Bahri.

Джерела видання також повідомляють, що нафтовий гігант Saudi Aramco також розглядає можливість перевезення своїх продуктів в обхід Ормузської протоки.

Зазначається, що через Ормузьку протоку щодня проходить близько 20% всіх світових поставок нафти.

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