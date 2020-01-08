Саудівська Аравія і Бразилія призупинили транзит нафти Ормузькою протокою

Саудівська Аравія і Бразилія вирішили призупинили транзит нафтових танкерів через Ормузьку протоку, що з'єднує Оманську та Перську затоки.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Wall Street Journal.
Причиною такого рішення стало загострення конфлікту на Близькому Сході. "Рекомендується утриматися від транзиту через протоку Ормуз до 16:00 8 січня за саудівським часом", — йдеться в повідомленні Національної судноплавної компанії Саудівської Аравії Bahri.
Джерела видання також повідомляють, що нафтовий гігант Saudi Aramco також розглядає можливість перевезення своїх продуктів в обхід Ормузської протоки.
Зазначається, що через Ормузьку протоку щодня проходить близько 20% всіх світових поставок нафти.
Нагадаємо:
- Cитуація на Близькому Сході, найбільшому нафтовидобувному регіоні світу, загострилася після того, як у результаті авіаударів США був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Іран пообіцяв відповісти за загибель генерала і в ніч на 8 січня завдав ударів по військових базах США в Іраку. У результаті ціни на нафту підскочили більш ніж на 4%.
- В ОПЕК заявили, що не прогнозують перебоїв з поставками на світовий ринок нафти у зв'язку із загостренням ситуації на Близькому Сході.