У зв’язку з катастрофою літака МАУ в Тегерані, яке сталося вранці 8 січня, два великих українських оператори мобільного зв'язку "Київстар" та lifecell тимчасово змінили тарифи на дзвінки в Іран.

Про це повідомили пресслужби компаній "Київстар" та lifecell, повідомляє БІЗНЕС.

Зокрема, оператор "Київстар" скасував плату на дзвінки в Іран і всередині країни на термін з 8 по 10 січня.

"Всі витрати на дзвінки повернуться протягом дня, коли було здійснено дзвінок", – відзначили в пресслужбі.

Оператор lifecell надав абонентам безкоштовні хвилини в межах одного зі своїх тарифів. Йдеться про 20 хвилин голосових дзвінків в межах Ірану і в Україні.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак МАУ Boeing 737 розбився незабаром після зльоту з аеропорту Тегерана, столиці Ірану. Літак прямував за маршрутом Тегеран — Київ. Попередньо причинами катастрофи називають технічні неполадки та пожежу в моторному відсіку. Крім того, розглядається версія теракту.

За даними МАУ, на борту літака перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Українські та світові авіакомпанії скасовують рейси до Ірану.