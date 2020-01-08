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09
Чт., січ.
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За рік український автопарк поповнили понад 408 тис. старих легковиків

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За підсумком 2019 року на українські номери перейшли 408,1 тис. вживаних легкових автомобілів,  що в 3,5 раза більше, ніж роком раніше. При цьому майже ¾ від цієї кількості охопили машини походженням з країн ЄС.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Укравтопром.

Зокрема, протягом грудня 2019 року українську прописку отримали 30,7 тис. старих легкових авто. Таким чином, у порівнянні з попереднім роком грудневі реєстрації старих легкових авто, завезених з-за кордону, зросли на 44%. Також такий результат став найбільшим за останні дев’ять місяців", —констатують в Укравтопромі. 

Зазначається, що такий сплеск реєстрацій імпортного секонд-хенду спровокували лібералізація умов розмитнення автомобілів, що були в експлуатації, і надана державою можливість легалізувати легкові автомобілі, які порушили умови транзитного або тимчасового перебування в Україні. "У результаті в 2019 році реєстрації старих машин майже в 5 разів перевищили продажі нових", — повідомили в Укравтопромі. 

Лідером серед легкових авто з пробігом, вперше зареєстрованих в Україні, стала марка Volkswagen. У 2019 українці поставили на облік 74856 імпортованих вживаних фольксвагенів, що в 16 разів більше, ніж нових автомобілів цієї ж марки.

На другому місці опинився Opel з показником 34893 старих авто. Первинні реєстрації вживаних цих авто в 93 рази перевершили результат нових.

Renault посіла третє місце – 31994 авто з пробігом (вдвічі більше продажів нових Рено).

Четвертою за популярністю стала Skoda, імпортований секонд-хенд цієї марки вибрали 31920 українців – більш ніж в 5 разів більше, ніж тих, хто вибрав нові Шкоди.

Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Ford з результатом 28202 машини.

Нагадаємо:

легкові автомобілі Укравтопром