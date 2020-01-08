За рік український автопарк поповнили понад 408 тис. старих легковиків

За підсумком 2019 року на українські номери перейшли 408,1 тис. вживаних легкових автомобілів, що в 3,5 раза більше, ніж роком раніше. При цьому майже ¾ від цієї кількості охопили машини походженням з країн ЄС.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Укравтопром.
Зокрема, протягом грудня 2019 року українську прописку отримали 30,7 тис. старих легкових авто. Таким чином, у порівнянні з попереднім роком грудневі реєстрації старих легкових авто, завезених з-за кордону, зросли на 44%. Також такий результат став найбільшим за останні дев’ять місяців", —констатують в Укравтопромі.
Зазначається, що такий сплеск реєстрацій імпортного секонд-хенду спровокували лібералізація умов розмитнення автомобілів, що були в експлуатації, і надана державою можливість легалізувати легкові автомобілі, які порушили умови транзитного або тимчасового перебування в Україні. "У результаті в 2019 році реєстрації старих машин майже в 5 разів перевищили продажі нових", — повідомили в Укравтопромі.
Лідером серед легкових авто з пробігом, вперше зареєстрованих в Україні, стала марка Volkswagen. У 2019 українці поставили на облік 74856 імпортованих вживаних фольксвагенів, що в 16 разів більше, ніж нових автомобілів цієї ж марки.
На другому місці опинився Opel з показником 34893 старих авто. Первинні реєстрації вживаних цих авто в 93 рази перевершили результат нових.
Renault посіла третє місце – 31994 авто з пробігом (вдвічі більше продажів нових Рено).
Четвертою за популярністю стала Skoda, імпортований секонд-хенд цієї марки вибрали 31920 українців – більш ніж в 5 разів більше, ніж тих, хто вибрав нові Шкоди.
Замикає п’ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Ford з результатом 28202 машини.
Нагадаємо:
- За даними Укравтопрому, у першому півріччі 2019 року в Україну було ввезено 304,6 тис. легковиків загальною митною вартістю $1 686 млрд. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт в кількісному вираженні виріс в 3,4 рази, а його вартість — на 71%.
- За 2019 рік українці придбали та поставили на облік 79,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 6% більше показника 2018 року.