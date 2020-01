Ілон Маск танцем відкрив новий завод Tesla в Шанхаї (ВІДЕО)

Відео Маск опублікував у Twitter, повідомляє БІЗНЕС.

Під час презентації позашляховиків Model-Y 7 січня Маск спочатку почав пританцьовувати на сцені, а потім, коли за пропозицією ведучої для нього включили музику, підбадьорений вигуками публіки, бізнесмен зняв піджак і затанцював.

Маск опублікував відео танцю в Twitter c позначкою NSFW (Not safe for work), тобто — "не підходить для роботи".

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020

Варто зазначити, що завод Tesla в Китаї став першим за межами США. Його побудували в рекордно короткі терміни. Завод, що розтащований неподалік Шанхаю, стане першим, на якому виготовлятиметься кросовер Model Y, розрахований, в першу чергу, на китайський ринок. При цьому Tesla планує вже побудувати складальні потужності в Німеччині для того, щоб поставляти електромобілі європейським споживачам.

Нагадаємо, 12 листопада 2019 року засновник Tesla Ілон Маск повідомив про намір збудувати під Берліном свій перший європейський завод з виробництва електрокарів та акумуляторів до них. У цей завод компанія планує інвестувати 4 млрд євро.