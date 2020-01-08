Інвестиційний атлас надрокористувача доповнили новими об`єктами

В Інвестиційному атласі надрокористувача з‘явилися нові ділянки у категорії неметалічні корисні копалини. Загалом в Атласі налічується 95 об’єктів у різних категоріях.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Державної служби геології та надр.

"Ми продовжимо доповнювати перелік інвестиційних пропозицій і плануємо, що їх кількість перевищить сто, як і планувалося на початку запуску Атласу", — зазначив голова держслужби Роман Опімах.

Найближчі аукціони по об‘єктах, представлених в Атласі, можуть відбутися вже у березні 2020 року. "Наразі кожен надрокористувач може ініціювати на аукціон ділянку з Атласу, або, якщо бажаної площі у запропонованому переліку немає, ви можете номінувати її на електронні торги", — сказав Опімах.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року в Кабміні презентували Інвестиційний атлас надрокористувача.