У "зелену" енергетику України торік інвестували близько 3,7 млрд євро

У 2019 році близько 3,7 млрд євро інвестовано у рекордні 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики в Україні.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

Зазначається, що завдяки інвестиціям, активності бізнесу, стимулам та освоєнню потенціалу цієї сфери торік Україна піднялася на 8-ме місце у рейтингу інвестиційної привабливості "зеленої" енергетики країн, що розвиваються. У 2018 році Україна посідала 63-у сходинку.

Також реалізовані проєкти дозволили збільшити загальну потужність "чистої" електроенергетики в Україні у три рази – до 6,8 ГВт. "Загалом, діючі потужності "чистої" енергетики дозволяють щорічно виробляти понад 8,4 млрд кВт*год електроенергії (біля 5,5% від загального виробництва) та забезпечувати електричною енергією понад 3,3 млн домогосподарств", – зазначили у Держенергоефективності.

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Крім того, завдяки проєктам відновлюваної електроенергетики зменшуються шкідливі викиди в атмосферу, зокрема, на 9 200 тис. тонн СО2 щороку.

Водночас у зв’язку зі стрімким розвитком "чистої" енергетики ведеться робота щодо вирішення питання балансування та впровадження систем акумулювання енергії, враховуючи світову практику.

У Держенергоефективності нагадали, що вже у квітні 2020 році заплановано перші аукціони, головна мета яких — здешевити вартість "чистої" енергії для споживачів та підвищити конкуренцію між інвесторами.

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