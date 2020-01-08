У "зелену" енергетику України торік інвестували близько 3,7 млрд євро

У 2019 році близько 3,7 млрд євро інвестовано у рекордні 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики в Україні.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).
Зазначається, що завдяки інвестиціям, активності бізнесу, стимулам та освоєнню потенціалу цієї сфери торік Україна піднялася на 8-ме місце у рейтингу інвестиційної привабливості "зеленої" енергетики країн, що розвиваються. У 2018 році Україна посідала 63-у сходинку.
Також реалізовані проєкти дозволили збільшити загальну потужність "чистої" електроенергетики в Україні у три рази – до 6,8 ГВт. "Загалом, діючі потужності "чистої" енергетики дозволяють щорічно виробляти понад 8,4 млрд кВт*год електроенергії (біля 5,5% від загального виробництва) та забезпечувати електричною енергією понад 3,3 млн домогосподарств", – зазначили у Держенергоефективності.
Читайте також:
Крім того, завдяки проєктам відновлюваної електроенергетики зменшуються шкідливі викиди в атмосферу, зокрема, на 9 200 тис. тонн СО2 щороку.
Водночас у зв’язку зі стрімким розвитком "чистої" енергетики ведеться робота щодо вирішення питання балансування та впровадження систем акумулювання енергії, враховуючи світову практику.
У Держенергоефективності нагадали, що вже у квітні 2020 році заплановано перші аукціони, головна мета яких — здешевити вартість "чистої" енергії для споживачів та підвищити конкуренцію між інвесторами.
Нагадаємо:
- За даними Держенергоефективності, з 2014 року в сферу відновлюваної енергетики України було інвестовано 3,3 млрд євро.
- У вересні 2019 року в ЄБРР повідомили про намір виділити додатково 200 млн євро на фінансування проєктів з відновлювальної енергетики, що реалізуються в Україні.
- За 9 місяців 2019 року у більш ніж 2500 МВт нових потужностей відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в Україні було інвестовано понад 2 млрд євро.