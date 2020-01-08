Активність ритейлерів оживила інтерес до торгової нерухомості у великих містах України

Активність міжнародних та українських ритейлерів оживила інтерес девелоперів до будівництва торгової нерухомості в усіх великих містах України.

Про це повідомили у консалтинговій компанії UTG, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Падіння споживчих настроїв в країнах Європи, стрімкий розвиток online-торгівлі, високий рівень конкуренції в сегменті одягу і взуття, зростання зарплат персоналу призвели до зниження маржі прибутковості та нагромадження товарних запасів у найбільших європейських рітейлерів, змусили їх шукати нові ринки збуту, стимулювали до виходу і до відкриття магазинів на ринках не охоплених раніше країн", — сказав керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник.

За його словами, активність ритейлерів оживила інтерес девелоперів до торгової нерухомості в усіх великих містах України.

Експерт повідомив, що на кінець 2019 року на різних стадіях реалізації (будівництво, підготовчі роботи, концепція) У Києві і найближчому передмісті знаходилися 44 проєкти сукупною орендною площею 1,46 млн кв. метрів, в Одесі — 15 проєктів сукупною орендною площею 419,4 тис. кв. метів, у Дніпрі — понад 100 тис. кв. метрів, у Харкові — понад 124 тис. кв. метрів, у Львові — понад 80 тис. кв. метрів.

При цьому зазначається, що купівельна спроможність і потенціал торгових площ обмежені розміром заробітних плат (у Києві — 16 249 грн, в Одесі — 9 473 грн, у Харкові — 9 453 грн, у Львові — 9 729 грн), динамікою їх приросту, розміром споживчих витрат і зростанням житлово-комунальних послуг, утримання/оренди житла, проїзду, транспорту, зв'язку, освіти, медицини, а також рівнем інфляції та обмінного курсу національної валюти.

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Крім того, за даними експерта, на успішність функціонування торгової нерухомості значно впливає обсяг і структура існуючої пропозиції. Зокрема, в Києві представлені п'ять регіональних, 27 окружних, 24 мікрорайонних, 19 спеціалізованих і 32 окремо розташованих гіпермаркетів загальною площею трохи більше 1,6 млн кв. метрів.

Олійник прогнозує, що у разі реалізації та запуску в експлуатацію всіх задекларованих великомасштабних проєктів на локальних ринках може утворитися профіцит торгових площ, що призведе до перерозподілу споживчих потоків між об'єктами, зростання вакантності та зниження ставок оренди, особливо в морально застарілих об'єктах з серйозними концептуальними недоліками.

На його думку, наближення до насичення ринку вже стають помітними, і частина девелоперів приступила до комплексної модернізації, редевелопменту, спеціалізації, або реконцепції своїх торгових об'єктів. Крім цього, низка ТРЦ анонсувала масштабні зміни найближчим часом.

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