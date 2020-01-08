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09
Чт., січ.
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Акції найбільшої в світі нафтової компанії впали до рекордного мінімуму

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Вартість акцій державної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco на близькосхідній біржі Tadawul знизилася до 34,55 ріалу за штуку ($ 9,21)

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на enkorr.

Акції  нафтової компанії впали до мінімуму з моменту IPO. 5 січня вартість її акцій на близькосхідній біржі Tadawul знизилася до 34,55 ріалу за штуку ($ 9,21),

Відзначається, що в середині грудня ціна акції компанії досягала рівня 38,70 ріалу ($ 10,3).

12 грудня нафтова компанія Saudi Aramco стала найдорожчою компанією в світі.

Нагадаємо:

  • 5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни.
  • 3 січня під час повітряного обстрілу Сполученими Штатами автомобіля у аеропорту Багдада за наказом Дональда Трампа було вбито командувача іранських сил "Кудс" Кассема Сулеймані та командувача іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіса.
  • Трамп пригрозив завдати удари по 52 іранських мішенях, якщо Тегеран здійснить атаки проти американців чи американських об'єктів. Тегеран відреагував на погрози Трампа, назвавши його "терористом в костюмі".
  • Іран заявив, що більше не буде дотримуватися жодного з положень ядерної угоди 2015 року.

 

акції Saudi Aramco нафтова компанія