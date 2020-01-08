Акції найбільшої в світі нафтової компанії впали до рекордного мінімуму

Вартість акцій державної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco на близькосхідній біржі Tadawul знизилася до 34,55 ріалу за штуку ($ 9,21)

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на enkorr.

Акції нафтової компанії впали до мінімуму з моменту IPO. 5 січня вартість її акцій на близькосхідній біржі Tadawul знизилася до 34,55 ріалу за штуку ($ 9,21),

Відзначається, що в середині грудня ціна акції компанії досягала рівня 38,70 ріалу ($ 10,3).

12 грудня нафтова компанія Saudi Aramco стала найдорожчою компанією в світі.

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