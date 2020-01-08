Названо топ-5 регіонів-лідерів України за обсягом агровиробництва

У січні-листопаді 2019 року збільшення виробництва продукції сільського господарства відбулося у 15 регіонах України.
Про це свідчать дані Інформаційно-аналітичного порталу АПК України, інформує БІЗНЕС.
Так, до першої п’ятірки входять такі області:
- Запорізька (+22,6%),
- Донецька (+17,2%),
- Кіровоградська (+8,7%),
- Дніпропетровська (+7,7%),
- Луганська (+7,2%).
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Також повідомляється, що за січень-жовтнень 2019 року було експортовано агропродукції на $17, 9 млн, що на 22,1% перевищує показник за аналогічний період 2018 року, імпортовано продукції на $4 448,2 млн (+10,5%).
Нагадаємо, з початку 2019 року прямі іноземні інвестиції в аграрну економіку збільшилися на 16,4% — з 461 млн до 537 млн.