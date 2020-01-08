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09
Чт., січ.
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Названо топ-5 регіонів-лідерів України за обсягом агровиробництва

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У січні-листопаді 2019 року збільшення виробництва продукції сільського господарства відбулося у 15 регіонах України.

Про це свідчать дані Інформаційно-аналітичного порталу АПК України, інформує БІЗНЕС.

Так, до першої п’ятірки входять такі області:

  • Запорізька (+22,6%),
  • Донецька (+17,2%),
  • Кіровоградська (+8,7%),
  • Дніпропетровська (+7,7%),
  • Луганська (+7,2%).

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Також повідомляється, що за січень-жовтнень 2019 року було експортовано агропродукції на $17, 9 млн, що на 22,1% перевищує показник за аналогічний період 2018 року, імпортовано продукції на $4 448,2 млн (+10,5%).

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 Нагадаємо, з початку 2019 року прямі іноземні інвестиції в аграрну економіку збільшилися на 16,4% — з 461 млн до 537 млн.

виробництво агросектор