Аграріям рекомендують притримати зернові через ірано-американський конфлікт

Про це розповів у коментарі AgroPolit трейдер з багаторічним досвідом, народний депутат 8-го скликання Іван Мірошніченко, передає БІЗНЕС.

За його словами, наслідки від конфлікту між США та Іраном уже відчутні

"Нафта і газ вже зростають у ціні. Міра зростання залежатиме від глибини військового конфлікту, широти спектру санкцій та здатності інших країн замістити втрачені, або ізольовані санкціями об’єми пального. Це буде зроблено протягом коротко- строкового періоду, бо по в країнах OPEC існують відповідні потужності. Також США вже є самостійним та найпотужнішим виробником газу та нафти в світі", – зазначив Мірошніченко.

Він наголосив, що конфлікт стосується безпосередньо і агросектору. "Ринок зернових вже зреагував в більшості негативно. При умові збереження конфлікту, відбудеться зміна вже усталених торгових відносин та товарних потоків на глобальному ринку, в першу чергу, в секторі нафти та газу, а потім – зернових культур. Аграрні ринки вже показують зниження ціни на зернові, зокрема на кукурудзу та сою вони пішли вниз", — пояснює він.

Мірошніченко пояснює, які можуть бути масштаби негативного впливу на агросектор.

"Іран загалом імпортує близько 10 млн т кукурудзи, 3 млн т ячменю, сою, олію та ще є ще одна стаття – часто "приховано" близько 2 млн т імпортної пшениці. Є також імпортна олія. Країни Чорного моря, в тому числі, Україна, Казахстан та Росія є значними постачальниками зернових до Ірану та Іраку агропродукції. Україна експортує в рік до Ірану плюс-мінус 1-1,5 млн т зернових та олійних, де ключові три групи: кукурудза, ячмінь та соя. Тож вони у зоні першочергового ризику. При ізоляції Ірану та запровадженні жорстких санкцій, Україна не зможе постачати продукцію без дозволу ООН, тож ці ринки займуть країни, які не будуть звертати увагу та зважати на політику санкцій. Це можливо, Росія, Казахстан та інші. Глобальні продовольчі ринки відреагують на нові та додаткові ризики зниженням цін, але після певного часу, коли настане розуміння середньострокової ситуації та масштаби поступового перерозподілу ринків, настане стабілізація. Тож українське зерно знайде собі нові, або збільшить свою долю на експортних ринках збуту де не буду обмеження санкціями", — каже він.

Він наголошує, що у цій ситуації аграрії не мають поспішати.

"Моя порада аграріям: потрібно чекати, аби зрозуміти – буде тотальна війна чи мир. Якщо війна, то ціни на ринках падатимуть ще, тож продавати поки нічого не варто. Якщо ж у політиків вистачить розуму не допустити такого сценарію, то стартує перерозподіл глобальних ринків і українське зерно тоді розширить свою географію за рахунок країн Африки, Азії чи інших регіонів", — говорить він.

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