ОПЕК не очікує дефіциту нафти через загострення конфлікту на Близькому Сході

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК не прогнозує перебоїв з поставками на світовий ринок нафти у зв'язку із загостренням ситуації на Близькому Сході.

Про це заявив міністр енергетики ОАЕ Сухейль аль-Мазруі, інформує БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.

"Ми сподіваємося, що мудрість з обох сторін візьме гору і конфлікт буде залагоджено. Ринок зараз добре забезпечений і ми не прогнозуємо будь-яких перебоїв у поставках, якщо тільки ситуація не стане катастрофічною, чого ми теж не очікуємо", — сказав Мазруї.

Він також заявив, що не бачить ризиків блокування поставок через Ормузську протоку [стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку на південному сході з Перською затокою на південному заході]. За словами міністра, ніхто не зацікавлений в тому, щоб нафта подорожчала до рівня $100 / баррель.

Мазруї також повідомив, що учасники альянсу ОПЕК + не планують збиратися на позачергову зустріч через загострення протистояння між Іраном і США.

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