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09
Чт., січ.
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ОПЕК не очікує дефіциту нафти через загострення конфлікту на Близькому Сході

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Організація країн-експортерів нафти ОПЕК не прогнозує перебоїв з поставками на світовий ринок нафти у зв'язку із загостренням ситуації на Близькому Сході.

Про це заявив міністр енергетики ОАЕ Сухейль аль-Мазруі, інформує БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.

"Ми сподіваємося, що мудрість з обох сторін візьме гору і конфлікт буде залагоджено. Ринок зараз добре забезпечений і ми не прогнозуємо будь-яких перебоїв у поставках, якщо тільки ситуація не стане катастрофічною, чого ми теж не очікуємо", — сказав Мазруї.

Він також заявив, що не бачить ризиків блокування поставок через Ормузську протоку [стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку на південному сході з Перською затокою на південному заході]. За словами міністра, ніхто не зацікавлений в тому, щоб нафта подорожчала до рівня $100 / баррель.

Мазруї також повідомив, що учасники альянсу ОПЕК + не планують збиратися на позачергову зустріч через загострення протистояння між Іраном і США.

Нагадаємо:

  • Cитуація на Близькому Сході, найбільшому нафтовидобувному регіоні світу, загострилася після того, як у результаті авіаударів США був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Іран пообіцяв відповісти за загибель генерала і в ніч на 8 січня завдав ударів по військових базах США в Іраку. У результаті ціни на нафту підскочили більш ніж на 4%.
  • У грудні 2019 року в ОПЕК прогнозувалим невеликий дефіцит на світовому ринку нафти на початку 2020 року.
нафта Іран ОПЕК