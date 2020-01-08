ФОПам заборонили витрачати кошти з бізнес-рахунку на особисті потреби

З початку 2020 року набула чинності постанова Національного банку України (НБУ), яка вводить заборону на витрачання коштів з бізнес-рахунків фізичних осіб-підприємців на особисті, не пов'язані з бізнесом, потреби.

Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті НБУ 2 січня 2020 року, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, до постанови про порядок відкриття та закриття банківських рахунків додали абзац, в якому міститься заборона на здійснення витрат з рахунку ФОПів на власні потреби.

"За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-підприємців/фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та законодавства України, крім операцій, пов’язаних із власними потребами", — йдеться у тексті постанови.

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Водночас у Нацбанку уточнюють, що використати кошти зі свого бізнес-рахунку ФОП все ще може, переказавши їх на особистий банківський рахунок (не пов'язаний з бізнес-діяльністю).

Зазначимо, що інформація про відповідні зміни до порядку відкриття та закриття рахунків ФОПів з’явилася ще у серпні 2019 року. Тоді у Нацбанку заявили, що відповідні зміни реально нічого не змінять, адже заборона на використання коштів з бізнес-рахунку на особисті потреби діяла й раніше.

"Чинні вимоги Інструкції вже і так передбачають, що фізична особа, яка здійснює підприємницьку/незалежну професійну діяльність має відкрити у банку окремі рахунки — для здійснення підприємницької діяльності та для власних потреб. Тож і сьогодні фізична особа-підприємець може витрачати кошти з підприємницького рахунку лише для здійснення підприємницької діяльності", — повідомили у Нацбанку.

Нагадаємо, НБУ спростив відкриття та закриття банківських рахунків для ФОПів.