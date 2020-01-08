business head ads

На шляху до блакитного океану

Володимир Чеповий

5 способів покращити бізнес компанії у…

Ярослав Цвіркун

Інтелектуальна власність для МСБ – тягар…

Олександр Зубарєв

Особливості національного e-commerce

Євген Чорнолуцький

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

09
Чт., січ.
23 Нові матеріали

У Вінниці збудують завод із виробництва лецитину

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

У Вінницькому індустріальному парку відкриють підприємство з виробництва лецитину.

Про це у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, інформує БІЗНЕС.

"У межах Вінницького індустріального парку очікуємо появу ще одного заводу — його має звести вітчизняна компанія ТОВ "Укро-експертпостач", спеціалізуватиметься підприємство на випуску лецитину", — написав Моргунов.

За даними Укрінформу, будівництво першої черги заводу планується завершити 2020 року, другу чергу введуть в експлуатацію у 2022 році.

Читайте також: 

Україна – аутсайдер за кількістю індустріальних парків. Названо головні причини (ІНФОГРАФІКА)

Інноваційні парки: досвід України та світу

Загальна сума інвестицій у будівництво заводу становитиме понад 100 млн грн, зокрема, у першу чергу виробництва — 80 млн грн. 

Нагадаємо:

Вінниця Індустріальні парки завод