У Вінниці збудують завод із виробництва лецитину

У Вінницькому індустріальному парку відкриють підприємство з виробництва лецитину.
Про це у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, інформує БІЗНЕС.
"У межах Вінницького індустріального парку очікуємо появу ще одного заводу — його має звести вітчизняна компанія ТОВ "Укро-експертпостач", спеціалізуватиметься підприємство на випуску лецитину", — написав Моргунов.
За даними Укрінформу, будівництво першої черги заводу планується завершити 2020 року, другу чергу введуть в експлуатацію у 2022 році.
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Загальна сума інвестицій у будівництво заводу становитиме понад 100 млн грн, зокрема, у першу чергу виробництва — 80 млн грн.
Нагадаємо:
- На початку жовтня 2019 року Вінницька міськрада схвалила Концепцію розвитку інноваційно-технологічного парку "Кристал".
- Компанія "ТІСІЕС українські інвестиції" планує збудувати на території Вінницького індустріального парку завод з виробництва TCS блоків.