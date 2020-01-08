У Вінниці збудують завод із виробництва лецитину

У Вінницькому індустріальному парку відкриють підприємство з виробництва лецитину.

Про це у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, інформує БІЗНЕС.

"У межах Вінницького індустріального парку очікуємо появу ще одного заводу — його має звести вітчизняна компанія ТОВ "Укро-експертпостач", спеціалізуватиметься підприємство на випуску лецитину", — написав Моргунов.

За даними Укрінформу, будівництво першої черги заводу планується завершити 2020 року, другу чергу введуть в експлуатацію у 2022 році.

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Загальна сума інвестицій у будівництво заводу становитиме понад 100 млн грн, зокрема, у першу чергу виробництва — 80 млн грн.

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